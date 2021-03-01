Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun ve Montero...
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Malatayaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Montero ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Süper Lig'de oynadığı son Denizlispor maçından 3-0 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, kamp kadrosunu beirledi ve açıkladı.
Kadroda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Montero'nun yer almadığı görüldü.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MALATYASPOR MAÇI KADROSU
KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
DEFANS: Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vıda, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah
HÜCUM: Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.