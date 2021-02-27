Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Dün Yukatel Denizlispor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (AA)