Beşiktaş, golcüsü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transferi sonrası forvet transferi için arayışlarına hız vermiş durumda. Siyah-Beyazlılar son olarak Belçika'da Standard Liege forması giyen Obbi Oulare için harekete geçmişti. FANATİK'in duyurduğu üzre Beşiktaş, Standard Liege'in 24 yaşındaki golcüsünü hedefleri arasına eklemişti.

Belçika basınından Walfoot ise Oulare için devreye giren Beşiktaş'ın, Alanyaspor'dan Papiss Cisse'nin yanına 1.94'lük golcüyü eklemek istediğini ifade etti. Pukki'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile Oulare'yi kiralamak istediği aktarıldı.

Daha önce ligimizde Fenerbahçe forması giyen Souleymane Oulare'nin oğlu olan Obbi Oulare, Brügge forması altında parlamış ve 2015'te 8.23 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Watford'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz yaz Standard Liege'in 3.4 milyon Euro'ya bonservisini aldığı oyuncu, bu sezon istediği şansı bulmakta zorlandı.



