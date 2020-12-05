Beşiktaş tarihinde şimdiden yerini efsaneler arasında almayı başaran Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşısında da klasını gösterdi. Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı, her zaman çok iyi olan performansını son dönemde iyice yukarıya çekmişti. Derbi zaferinden önce 3-2 kazanılan Başakşehir mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle kritik kapışmaya damgasını vuran Atiba, dün 68. dakikada Ghezzal'ın sağdan pasında ceza sahası içinde buluştu ve kale önünde takımının ikinci golünü filelere yolladı.

Asist sayısını geçti

Bu sezon ligde 2 asistinin yanı sıra üçüncü golünü atmayı başaran 37 yaşındaki oyuncu, oyunun her iki alanında da yine çok etkiliydi. Kara Kartal adına 213. kez ligde sahne alan Atiba'nın bu maç öncesi toplamda 20'şer kez ile yaptığı asist ve attığı gol sayıları eşitti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Paşa önünde fileleri sallayarak böylece Beşiktaş adına 21. golünü atmış oldu.

Aslıhan Çil