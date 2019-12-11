Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın akşam saat 23.00'te Wolverhampton ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan siyah beyazlılar, İngiltere'ye yedek ve genç ağırlıklı kadroyla gitti. Sakatlıkları nedeniyle Douglas, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz ve N'Koudou kadroda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı lige ağırlık vererek UEFA Avrupa Ligi kadrosuna as takımdan Karius, Vida, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Ljajic, Atiba, Burak Yıllmaz gibi isimleri dahil etmedi.

İşte Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu:

Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Elneny, Necip, Rebocho, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Erdem, Diaby.