Beşiktaş’ın Umut’u var!

Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Mehmet Umut Nayir, Kara Kartal’ın bu gece Portekiz ekibi Braga’yla oynayacağı mücadelede Siyah-Beyazlılar’ın en önemli kozu olacak.

İstanbul’da oynanan Braga karşılaşmasında ve ardından Galatasaray’la oynanan derbide peş peşe attığı gollerle yıldızını parlatan 26 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz ve Diaby’nin rotasyon sebebiyle İstanbul’da bırakılmasının ardından ilk 11’deki görevine bu gece de devam edecek.

Kara Kartal’ın gol yükünü sırtlamaya çalışacak olan Umut, atacağı gollerle Kara Kartal’a UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk galibiyetini getirmeye çalışacak.