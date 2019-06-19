19 Haziran son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayacak Beşiktaş'ta transfer girişimleri sürüyor. Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz için kulübe teklifler geldiği iddia ediliyor. Ayrıca kadroya güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sürpiz isimlere yöneldi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan transfer gelişmeleri ve gündeme yansıyan isimler...

LECCE BURAK YILMAZ'DA ISRARCI!

İstanbul’a gelen Lecce Kulübü’nün Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun Beşiktaş’a önerdiği şartlara FANATİK ulaştı. Buna göre Kartal, Burak Yılmaz için 3.5 milyon Euro bonservis istedi. İtalyan ekibinin yıldız golcüye de 3 yıllık mukavele için 7.5 milyon Euro önerdiği, olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Bu arada Fiorentina da Burak’ı transfer listesine almıştı. Ancak rakamlar konusunda net bir bilgi yoktu. FANATİK, taraflar arasında konuşulan rakamlara ulaştı.

En kısa zamanda bitecek

Buna göre Beşiktaş, Lecce’den gelen teklif üzerine İtalyanlar’dan 3.5 milyon Euro (Yaklaşık 23 milyon TL) bonservis talebinde bulundu. Netleşen bir başka rakam da Serie A takımının Burak Yılmaz’a vermeyi düşündüğü ücret. Yıldız forvetin önüne 3 yıllık sözleşme konulacak ve toplam 7.5 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) ödeme sözü verilecek.

BEŞİKTAŞ YEFERSON SOTELDO'YI TAKİBE ALDI

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah Beyazlılar'ın Brezilya ekiplerinden Santos'ta oynayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yeferson Soteldo'yu takibe aldığı öğrenildi.

Brezilya'da yayım yapan UOL Esporte adlı internet sitesinin haberine göre Beşiktaş'ın gözlemcileri, Venezuela Milli Takımı'nda forma giyen genç yeteneği izlemek için Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Copa America'ya gitti. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan futbolcu, ara transfer döneminde teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteğiyle kadroya dahil edilmişti.

LEONEL DI PLACIDO İMZAYA GELİYOR

Uzun bir süredir sağ bek arayışında olan Beşiktaş, aradığı ismi sonunda bulmuş gibi görünüyor. Arjantin'de yayın yapan TyC Sports adlı televizyon kanalında çalışan Juli Micheles'in takipçileriyle paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yönetim, Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Leonel Di Placido'nun transferini bitirdi.

Micheles, iki kulübün transfer konusunda kesin anlaşmaya vardığını ve Arjantinli futbolcunun bu hafta sonundan evvel Türkiye'ye gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacağını duyurdu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Tangocu için Siyah Beyazlılar'ın ödeyeceği bonservis hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Leonel Di Placido kimdir?

28 Ocak 1994 doğumlu olan Leonel Di Placido, geride kalan sezonda 24 maçta forma giyerken takımına 1 gol ve 2 asistlik bir katkıda bulundu. Piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen sağ bek oyuncusu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 1.76 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Arjantinli, kariyerinde bu güne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da top koşturdu.

FABRI TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA!

Beşiktaş'ın eski yıldızı İspanyol kaleci Fabri İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in eski yıldızının tatil için değil transfer için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ile ismi anılan deneyimli kalecinin Süper Lig'den hangi takım ile görüşme yapacağı belirsizliğini koruyor.

İspanyol kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 87 maça çıkarken 1 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonrasında Fabri 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Yıldız isim takımda fazla forma şansı bulamazken Fulham da sezon sonunda Premier Lig'e veda etti. (Skorer)

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ TRANSFER

Beşiktaş yönetiminin 1.86’lık Margreitter ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Futbolcunun kulübü Nürnberg’in Bundesliga’dan düşmüş olmasından dolayı, Beşiktaş’ın bu transferi rahat bir şekilde halledeceği belirtiliyor.

Oyuncu Nürnberg’de 29 maçta 2 gol attı. (Güneş)

ÖMER TOPRAK'TAN BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!

Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Ömer Toprak ile prensipte anlaşma sağladı.

Ömer için kiralama ücreti ödemek istemeyen siyahbeyazlı yönetim Dortmund'u ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği kaydedildi.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta "Bekletin" dediği Kana-Biyik transferi için ise Ömer Toprak'ın durumuna göre karar verilecek. (Sabah)

UMUT MERAŞ BEŞİKTAŞ'TA

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çarıkçı, ''Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Ben başarılı olacağından eminim. Bizde çok başarılı oldu. Geçen yaz Bursaspor'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip; ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Umut Meraş'ın geçen sezon Galatasaray'a transferinin söz konusu olduğunu da belirterek, ''Fatih Hocamız ile konuşmuştuk. Kendisi de Umut için olumlu düşünüyordu. Ama sonradan Bursaspor devreye girdi. Transferi oraya oldu'' şeklinde konuştu. Umut Meraş ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.(Ajansspor)

BEŞİKTAŞ'IN SON HEDEFİ DIEGO LAXALT

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda hem gündemlerindeki isimler üzerine girişimlerde bulunan hem de menacerlerden gelen önerileri değerlendiren Kara Kartal’ın gündemine yeni bir futbolcuyu aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın, İtalya Serie A ekibi Milan’ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt’ın peşine düştüğü öğrenildi. Önceki yıl Genoa’dan 17 milyon Euro karşılığında Milan’a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun menacerler aracılığıyla kulübe önerilmesinin ardından tecrübeli futbolcuyu listesine ekleyen yönetimin, bu ismi kiralık olarak kadrosuna katmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Çok yönlü bir isim

Uruguay milli takımının şu anda Copa America kadrosunda yer alan Laxalt, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Sol bek ve sol kanat bölgelerinde görev yapabilen deneyimli isim, ek olarak hücum hattının da solundaki başarısıyla da tanınıyor. Geçen sezon Milan formasıyla 28 karşılaşmada süre alan Laxalt, Uruguay futbolunun son dönemdeki en başarılı isimleri arasında yer alıyor. (Süleyman Hatısaru)

DORUKHAN TOKÖZ'E RÜYA TEKLİF

Siyah- Beyazlı formayla sadece 1 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım’ın yolunu tutan Dorukhan Toköz, Ay-Yıldızlılar’da da etkili görüntüsünü sürdürmesinin ardından son olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’u peşine takmıştı. Özellikle Türkiye’nin Fransa’yla oynadığı Euro 2020 elemeleri mücadelesindeki görüntüsüyle İngilizler’i kendisine hayran bırakan 23 yaşındaki futbolcu için Liverpool’un önerdiği teklif ortaya çıktı. Ada temsilcisinin menacerler aracılığıyla Dorukhan için şimdiden 15 milyon Euro’yu (98 milyon TL) gözden çıkardığı bildirildi.

Hazırda bekliyor...

Bu rüya önerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş Yönetimi’nin önerinin resmi olarak kulübe iletilmesini istediği belirtildi. İlk etapta Dorukhan’ı elde tutmayı planlayan Siyah- Beyazlılar’ın resmi önerinin kulübe gelmesinin ardından pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Başarılı futbolcunun da Liverpool’un bu ilgisi sebebiyle oldukça memnun olduğu ve kulüplerin bir an önce transferi için el sıkışmasını beklediği kaydedildi.