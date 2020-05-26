Yunan medyasında yer alan haberlere göre; Siyah-Beyazlı takım, AEK'da forma giyen ve on numara mevkisinde görev yapan Petros Mantalos için sözlü olarak 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin AEK yetkilileriyle ilk görüşmeyi Şubat ayında yaptığı ve bu teklifi sözlü olarak ilettiği öğrenildi.

Gelişmeyi, siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları doğruladı. Yunan gazetesi Gazzetta'nın yazarı Johny Georgopoulos'un konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Torunoğulları, "Evet, Mantalos'un transferiyle ilgileniyoruz" dedi.

Ancak, koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasının ardından her şeyin ters gittiği ve resmi teklifin bu yüzden yapılmadığı öğrenildi. Yunan takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mantalos'un serbest kalma bedelinin 6 milyon Euro civarı olduğu bildirildi.

Haberde, koronavirüs salgını sonrası Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisinin halen devam ettiği, ancak daha önce yapılan teklifin şimdi yapılmasının zor olduğu kaydedildi.

Öte yandan, siyah-beyazlı takımın dışında 28 yaşındaki Yunan oyuncuya, Çin Ligi takımlarının da ilgisi olduğu ve bir kulübün 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca, Yunan oyuncuyu bir diğer Süper Lig takımı Medipol Başakşehir'in de ilgisi olduğu öğrenildi.

Bu sezon 30 maçta sahaya çıkan Mantalos; 11 gol ve 10 asist kaydetti. (Ajansspor)