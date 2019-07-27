Hannover 96 kulübü, birkaç gün önce resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Brezilyalı futbolcuları Walace'ın takımdan ayrılmak istediğini duyurmuştu. Takımının dün Bundesliga 2'nin ilk haftasında Stuttgart'a 2-1 yenildiği maçın kadrosunda da yer almayan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild'in edindiği bilgilere göre adı bilinmeyen bir Çin kulübü, Walace'ı transfer edebilmek için Hannover ile görüşmelere başladı. Haberde Beşiktaş da dahil olmak üzere Avrupa'dan hiçbir kulübün 4 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödemek istemediği sambacı için Çinlilerin 8 ila 10 milyon euro vermeye hazır olduğu ifade edildi. Oyuncuya önerilen yıllık net maaşınsa 3 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler