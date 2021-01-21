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Beşiktaş'ın transfer listesinde yeni isim: Leo Pereira

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu. Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın transfer girişiminde bulunduğu öğrenildi

21 Ocak 2021, Perşembe 23:03 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yeni isim: Leo Pereira

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

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