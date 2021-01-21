Beşiktaş'ın transfer listesinde yeni isim: Leo Pereira
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu. Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın transfer girişiminde bulunduğu öğrenildi
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.