Siyah beyazlılarda futbol takımında savunma sıkıntısı aşılırken sırada hücum hattı var.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer raporunda mutlaka forvet ve iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu talep ettiği öğrenilirken Avcı'nın savunmakta hattına Roco'nun ayrılması durumunda takviye yapılabileceğini ifade ettiği gelen haberler arasında

Siyah beyazlı yönetim Emre Kılınç'ı kadroya katmak istiyor. Ücret konusunda dikkatli davranan Çebi ve kurmayları başarılı buldukları milli oyuncuya siyah beyazlı formayı giydirmek için temas halindeler

Golcü için ise hedef İngiltere ve Fransa. Ligleri izleyen kulüp scoutlarından gelecek rapora göre son vuruşları kuvvetli bir bitirici forvetin kadroya katılması için hazırlık yapılıyor.

Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın güçlenmesi içinde çalışma yapılıyor Kaptan Burak'ın Beijing Gouan da forma giyerken çalıştığı Hollandalı özel fizyoterapisti Andre Van Alpen ile kuvvet çalıştığı bilgisine ulaşılırken ülkemizde daha önce Galatasaray ve Başakşehir içinde çalışan Van Alpen'in Sağlık ekibine danışmanlık hizmeti vereceği öğrenildi. Beşiktaş sezon başından beri sakatlıklarla boğuşuyordu.

Beşiktaş'ta stadyumda da yenilenme çalışması yapılacak Siyah beyazlı yönetim Vodafone Park'ta çatı ile tribünler arasındaki alana reklam alarak kapatmayı planlıyor. Kulübe ek gelir katacak çalışmanın bir benzeri Liverpool ve Chelsea takımları arasında Dolmabahçe'de oynanan süper kupa maçında yapılmıştı. (Bein Sports)