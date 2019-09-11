Ekonomik olarak daralmaya giden Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 10 milyon Euro bütçe belirlenmişti. Kartal kadrosunu büyük ölçüde değiştirirken bunun da maliyeti kendilerine 15 milyon 850 bin Euro oldu. Maaş yükünü azaltan siyahbeyazlılar bu yaz döneminde oyuncu satışı noktasında kısır kaldı ve sadece Gary Medel'den 2 milyon Euro bonservis kazanabildi. Kartal, Adem Ljajic için Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek en pahalı transferini 27 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdi.

BURAK YILMAZ SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 8 Temmuz'da geçirdiği ameliyatın ardından hazırlık kampında oynadığı ilk maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Dün sabah ilk kez sahaya çıkan Burak, bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Sakatlıktan yeni çıkan Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin ise salonda çalıştı.

(Sabah)