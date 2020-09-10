Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ile kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

İSTANBUL (İHA)