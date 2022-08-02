Domagoj Vida’nın ayrılmasının ardından Beşiktaş ’ın İngiliz ekibi Wolves’la yollarını ayırması sonrası transfer ettiği Romain Saiss, Sampdoria maçındaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Maça 11’de başlayan tecrübeli stoper, Siyah-Beyazlı takımın savunma hattında etkin bir rol oynadı. 59 dakika sahada kalan ve yerini Berkay Vardar’a bırakan Faslı stoper, 47 kez topla buluşurken 42 kez isabetli pas yaptı. Pas isabetinde yüzde 83.3’ü yakalayan Saiss, 2 kez de rakip kaleyi yoklayarak gol aradı. Welinton ile birlikte uyumlu görünen futbolcu, hırsı ve arkadaşlarını saha içinde yönlendirmesiyle de dikkatleri üstüne çekti. Teknik direktör Valerien Ismael, cumartesi günkü Kayserispor karşılaşmasında Beşiktaş’ın stoper hattındaki liderliği Saiss’e verecek.

Maaşı 1.8 milyon Euro

Romain Saiss Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Futbolcu, Beşiktaş’tan 1.8 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre de maç başına azami net 12 bin 500 Euro ücret elde edecek.