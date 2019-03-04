Burak Yılmaz atıyor, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Dolmabahçe’de, taraftarın desteğini arkasına aldığı günden beri durdurulamayan Kral; Bursaspor, Fenerbahçeve Konyaspor’dan sonra Göztepe ağlarını da boş geçmedi. Milli yıldız, attığı golle Kara Kartal’ı yüksekten uçurdu,Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürdü.İzmir ekibi ise bu sonuçla korku tünelinden çıkamadı, küme düşme hattında kaldı. Ligin bitmesine 8 hafta kala Kara Kartal, lider Başakşehir ve takipçisi Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunuyor. Siyah Beyazlı ekip, 27. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Beşiktaş Süper Lig fikstürü...

1. Hafta

Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor

2. Hafta

Erzurumspor 1 - 3 Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş 2 - 3 Akhisarspor

4. Hafta

Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş

5. Hafta

Beşiktaş 2 - 1 Yeni Malatyaspor

6. Hafta

Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor

8. Hafta

Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

9. Hafta

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş 4 - 1 Çaykur Rizespor

11. Hafta

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor

13. Hafta

Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

16. Hafta

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

17. Hafta

Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

18. Hafta

Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş

19. Hafta

Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor

20. Hafta

Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş

21. Hafta

Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor

22. Hafta

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş

23. Hafta

Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe

24. Hafta

Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş

25. Hafta

Beşiktaş 3 - 2 Konyaspor

26. Hafta

Beşiktaş 1 - 0 Göztepe

27. Hafta

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28. Hafta

Beşiktaş - Başakşehir

29. Hafta

Sivasspor - Beşiktaş

30. Hafta

Beşiktaş - Ankaragücü

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

34.Hafta

Beşiktaş - Kasımpaşa