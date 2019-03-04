Beşiktaş'ın Süper Lig fikstürü - Beşiktaş'ın kalan maçları - Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Ligin bitmesine 8 hafta kala Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaşlı taraftarlar ise ''Beşiktaş'ın kalan maçları ve Beşiktaş fikstür'' araması yapıyor. Detaylar haberimizde.
Burak Yılmaz atıyor, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Dolmabahçe’de, taraftarın desteğini arkasına aldığı günden beri durdurulamayan Kral; Bursaspor, Fenerbahçeve Konyaspor’dan sonra Göztepe ağlarını da boş geçmedi. Milli yıldız, attığı golle Kara Kartal’ı yüksekten uçurdu,Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürdü.İzmir ekibi ise bu sonuçla korku tünelinden çıkamadı, küme düşme hattında kaldı. Ligin bitmesine 8 hafta kala Kara Kartal, lider Başakşehir ve takipçisi Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunuyor. Siyah Beyazlı ekip, 27. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
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Beşiktaş Süper Lig fikstürü...
1. Hafta
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
2. Hafta
Erzurumspor 1 - 3 Beşiktaş
3. Hafta
Beşiktaş 2 - 3 Akhisarspor
4. Hafta
Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş
5. Hafta
Beşiktaş 2 - 1 Yeni Malatyaspor
6. Hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
7. Hafta
Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor
8. Hafta
Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
9. Hafta
Göztepe 2 - 0 Beşiktaş
10. Hafta
Beşiktaş 4 - 1 Çaykur Rizespor
11. Hafta
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
12. Hafta
Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor
13. Hafta
Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş
16. Hafta
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
17. Hafta
Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş
18. Hafta
Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş
19. Hafta
Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor
20. Hafta
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
21. Hafta
Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor
22. Hafta
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
23. Hafta
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
24. Hafta
Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş
25. Hafta
Beşiktaş 3 - 2 Konyaspor
26. Hafta
Beşiktaş 1 - 0 Göztepe
27. Hafta
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
28. Hafta
Beşiktaş - Başakşehir
29. Hafta
Sivasspor - Beşiktaş
30. Hafta
Beşiktaş - Ankaragücü
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Beşiktaş - Alanyaspor
33. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
34.Hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa