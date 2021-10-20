Beşiktaş savunması, dünkü karşılaşmada Sporting Lizbon’un stoperi Sebastian Coates’e çare bulamadı! Uruguaylı oyuncu, 15. dakikada kullanılan kornerde defanstaki partneri İnacio’nun arkaya aşırttığı topu kafayla ağlara gönderdi. 27. dakikada, adeta ilk golün tekrarı yaşandı. Bu kez Paulinho kornerden gelen topu arkaya yolladı, Coates yine kafayla golünü attı. Tecrübeli futbolcunun hücumdaki etkinliği bununla da kalmadı! 44’te kazanılan penaltı, Coates’in kornerden gelen ortaya kafayla vurması ve topun Vida’nın eline çarpmasıyla ortaya çıktı. Coates, asıl görevi olan savunmada zaman zaman aksasa da hücumda yaptıklarıyla geceye damgasını vurdu.

15. maçında attı

Bizim açımızdan üzücü olan, 1.96 m. boyundaki Uruguaylı futbolcunun bu sezon resmi maçlarda ilk gol sevincini Beşiktaş’a karşı yaşamış olması. Ayrıca dünkü sayıları, bir dönem Liverpool forması da giyen 31 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golleri olma özelliği de taşıyor. Coates, daha önce Devler Ligi’nde 2’si ön eleme olmak üzere toplam 14 maçta görev yapmıştı.

Ersin'den bu kadar

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi, dün de takımının en iyisiydi. Ersin, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybedilen Dortmund ve 2-0 mağlup olunan Ajax maçlarında 5'er kurtarışla göz doldurmuştu. 20 yaşındaki kaleci dün de Sporting'in farka gitmesini önleyen isim oldu. Kalesinde 4 gol gören Ersin, 3'ü çok net pozisyon olmak üzere 5 önemli kurtarışa imza attı. Ayrıca Portekiz ekibinin 2 vuruşunda da top direkten döndü. Ersin'in kritik kurtarışları, farkın tarihi bir boyuta ulaşmasını önledi.