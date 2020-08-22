Sarp Yiğit: 'Beşiktaş’ın Sörloth’u olur'

Burak Yılmaz’ın, Lille’e transferi sonrasında forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta gündeme Kasımpaşa’nın golcüsü Fode Koita gelmişti. Kara Kartal, Gineli forvet için Lacivert-Beyazlılar ile temas kurmuştu. Hatta 29 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal’a yeşil ışık yaktığı öğrenilmişti. Paşa’da bir dönem hem Mustafa Denizli hem de Tayfur Havutçu’nun yardımcılığını yapan ve Koita’yı yakından tanıyan Sarp Yiğit olası transferi FANATİK’e değerlendirdi.

‘Dikine kaleye gider’

Kendisine değer verildiğini hissettiği zaman Koita’nın bambaşka bir futbolcuya dönüştüğünü belirten Yiğit, “Fiziksel özelliklerini çok iyi kullanabilen, güçlü ve yüksek toplarda etkili bir isim. Sırtı dönükken iyi top saklar, oyunu yönlendirir ve birebirlerde çok etkili bir forvet. Geniş alan bulduğunda dikine kaleye gider, gol vuruşlarında da son derece başarılı bir oyuncu. Kartal’a giderse, Beşiktaş’ın Sörloth’u olur” dedi.

Orhan Yıldırım