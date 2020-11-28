Yarın akşam Kadıköy’e 3 puan parolasıyla çıkacak olan Kara Kartal için galibiyetin önemi büyük... Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 17 Nisan 2005’te alan Beşiktaş, bu tarih sonrasında çıktığı 18 Fenerbahçe deplasmanında galibiyete ulaşamadı. Bu tarihteki mücadelede Oscar Cordoba’nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi ve takımın 3 oyuncu değişikliği hakkının da dolması sonrasında kaleye geçen Romanyalı forvet Daniel Pancu’nun da başarısıyla rakibini 4-3 yenen Kartal, 15 yıllık negatif seriyi yarın bitirmek istiyor. Ülker Stadı’nda oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 yenilgi ve 7 beraberlik alan Beşiktaş, yarın kazanarak yeni bir başlangıca imza atmayı hedefliyor.