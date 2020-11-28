Beşiktaş'ın son Kadıköy zaferi Pancu'yla
Kadıköy’de son galibiyetini 15 yıl önce alan Kara Kartal, bu olumsuz seriyi yarın bitirmek istiyor. 17 Nisan 2005’teki maçta Oscar Cordoba’nın kırmızı kart görmesi sonrası kaleye geçen Daniel Pancu’yla rakibini yıkan Beşiktaş, uzun süre sonra yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Yarın akşam Kadıköy’e 3 puan parolasıyla çıkacak olan Kara Kartal için galibiyetin önemi büyük... Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 17 Nisan 2005’te alan Beşiktaş, bu tarih sonrasında çıktığı 18 Fenerbahçe deplasmanında galibiyete ulaşamadı. Bu tarihteki mücadelede Oscar Cordoba’nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi ve takımın 3 oyuncu değişikliği hakkının da dolması sonrasında kaleye geçen Romanyalı forvet Daniel Pancu’nun da başarısıyla rakibini 4-3 yenen Kartal, 15 yıllık negatif seriyi yarın bitirmek istiyor. Ülker Stadı’nda oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 yenilgi ve 7 beraberlik alan Beşiktaş, yarın kazanarak yeni bir başlangıca imza atmayı hedefliyor.