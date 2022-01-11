Siyah- Beyazlılar’ın kadrosunda son dönemde çeşitli sebeplerden dolayı oluşan eksiklikler, en çok genç yeteneklere yaradı. Bu isimlerin başında, Kara Kartal’ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan geliyor. İlk olarak Turkcell Süper Kupa’da sonradan oyuna dahil olan yetenekli futbolcu, ortaya koyduğu başarılı görüntü sonrasında önceki akşam Rizespor mücadelesine de ilk 11’de başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında bir şutu direkten dönen ve takımına bir penaltı kazandıran Emirhan, 60’ta da şık bir gol atarak kalitesini gösterdi.

Fırsatı çok iyi değerlendirdi

Son maçlardaki performansıyla yıldızını parlatan Emirhan İlkhan; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı’nın ardından Beşiktaş öz kaynak düzeninin son harikası olarak ön plana çıkıyor. Eline geçen fırsatı çok iyi şekilde değerlendiren Emirhan’ın, bu performansı tesadüf değil... Beşiktaş’tan aldığı eğitime ek olarak yaklaşık 3 yıldır diyetisyen eşliğinde kişisel bir besin programı çerçevesinde beslenen Emirhan, takım antrenmanlarına ek olarak kendisini üst seviyeye çıkarmak için özel kondisyonerle çalışmalarda bulunuyor.

En çok koşan ikinci futbolcu

Orta sahanın merkezinde görev yapan bir futbolcu olmasına ek olarak sürati ve dar alanda oyuncu eksiltme yeteneğini geliştirmesi sebebiyle kanat hattında da forma giyebilen Emirhan, iki ayağını da kullanabiliyor. Sol ayağıyla yaptığı klas dokunuşla Rizespor filelerini sarsan Emirhan, 90 dakika görev yaptığı maçta 11.5 kilometre koşarak bu alanda 11.6 koşan Josef de Souza’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Genç Emirhan’ın ilerleyen maçlarda da Beşiktaş’ta görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gökmen Özcan