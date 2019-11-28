UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş, K Grubu’nda oynadıkları 4 mücadeleyi de kaybetmişti. Bu durumdan dolayı grupta kalan son 2 karşılaşma öncesinde Kupa 2’de havlu atan Kara Kartal, bu akşam Slovan Bratislava’yla prestij maçına çıkacak.

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta oynayacağı gruptaki 5. mücadelesi, saat 20.55’te başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, takımının Avrupa Ligi’nde bir iddiaları bulunmaması sebebiyle bu karşılaşmada yedek ağırlıklı kadro sahaya sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş, bu karşılaşmayı kazanırsa UEFA’dan kasasına 570 bin Euro (3.6 milyon TL) girecek.

‘Beklemediğimiz bir durumdayız’

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki mücadeleye; Karius, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Necip, N’Koudou, Kartal, Boyd, Güven ve Umut 11’iyle çıkması planlanıyor.

Bu akşamki karşılaşmada takımın gol yükünü sırtlanması beklenen Umut Nayir, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Avrupa Ligi’nde iddiamız kalmadı. Beklemediğimiz bir durumdayız. Son kalan 2 maçta elimizden geleni yapıp puanları almaya çalışacağız. Kendimi her daim hazır tutmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.