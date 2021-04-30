1992 yılında Fransa'da doğan Rachid Ghezzal, futbola çok küçük yaşta Vaulx en-Velin takımında başladı. Ghezzal, A takıma yükselene kadar devam eden serüvenini ise Lyon'da tamamladı.

2012 yılından itibaren Lyon'un A takımında süre almaya başlayan Ghezzal, bu dönemde Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi. Yıldız futbolcu, potansiyeliyle Fransız futbolunun en önemli gelecek umutlarından biri olarak anılmaya başlamıştı, ta ki sakatlığına kadar...

Kayıp bir sezon

2013-2014 sezonu öncesi hazırlık kampında, tecrübeli oyuncularla genç yıldızlarını harmanladığı kadrosuyla geleceğe umutla bakan Lyon, Ghezzal'in sakatlığıyla şoka uğradı. Cezayirli futbolcu, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı ve bu süreçte 32 resmi maçı kaçırdı. İyileştikten sonra ise sezonun kalan diliminde rotasyona giremeyen Ghezzal için koca bir yıl, hiçbir resmi maçta süre almadığı, kayıp bir yıl olarak geride kaldı.

Yıldızı Genesio'yla parladı: 8 gol, 8 asist

Ertesi yıl, dakika bazında istediği karşılığı alamasa da rotasyona girmeyi başaran Ghezzal, 863 dakika sahada kaldığı 2014-2015 sezonunu 3 asistle noktaladı. Yeni sezon öncesi teknik direktör Fournier'nin görevinin tartışıldığı Lyon'da beklenen ayrılık, 24 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşti. Fransız ekibi, takımın başına Bruno Genesio'yu getirince Ghezzal adına da sezon tamamen değişti.

Teknik direktör değişiminden hemen önce, oyuna sonradan dahil olduğu Ajaccio mağlubiyetinde takımının tek golünün pasını veren Ghezzal, Genesio ile birlikte ilk 11'de oynamaya başladı. Daha ilk maçta, Troyes ağlarını sarsan yıldız, sezonu 8 gol ve 8 asistle bitirerek kariyer zirvesine ulaştı. Sezonu ikinci sırada bitiren Lyon, müthiş çekirdeğiyle Avrupa sahnesinin iddialı ekiplerinden biri olmaya hazırlanıyordu.

Vodafone Park'a ilk adım

2016-2017 sezonunda ligde bekleneni veremese de Lyon, Avrupa kupalarında müthiş bir performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden ekip, AZ Alkmaar'a iki maçta tam 11 gol atmış, Roma'yı da iç sahada etkileyici bir oyunla geçmeyi başarmıştı. Fransız ekibininin çeyrek finaldeki rakibi Beşiktaş olmuştu.

Fransa'da oynanan mücadelede 52 dakika sahada kalan Ghezzal, rövanş maçıyla birlikte ilk kez Vodafone Park'a adım attı. Seneler sonra bir ropörtajında, "Çok ateşli ve çılgındılar. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşattılar" diyeceği Beşiktaş taraftarının önüne çıkan Ghezzal, penaltı vuruşlarında soğukkanlı bir şekilde topu ağlara göndermiş ve gecenin sonunda takımıyla birlikte yarı finale çıkma sevinci yaşamıştı. 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Ajax ile karşılaşan Lyon, Ghezzal'in de bir asist yaptığı rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, turnuvanın dışında kaldı.

Sezonun bitiminin ardından, Alexandre Lacazette ve Corentin Tolisso gibi yıldızlarla birlikte, Rachid Ghezzal için de ayrılık yolu gözüktü.

Monaco serüveni

2017-2018 sezonunun başında Ghezzal, Fransa Ligi'nin son şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Monaco'ya imza attı. Mbappe başta olmak üzere birçok yıldızını kaybeden Monaco için sezon pek de umulduğu gibi gitmedi. Ligi 80 puanla, PSG'nin ardında ikinci sırada tamamlamasına rağmen Fransız ekibi, Beşiktaş'ın da dahil olduğu Şampiyonlar Ligi grubunu galibiyet alamadan, son sırada tamamladı. Grupta 4 maçta forma giyen Ghezzal, yalnızca Beşiktaş karşılaşmalarında, sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Sezonun kötülerinden biri olmamasına rağmen, istenilen seviyeye çıkmayı da başaramayan Cezayirli yıldız için Monaco macerası kısa sürdü. Rachid Ghezzal, sezonun bitimiyle birlikte, 14 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'nin yolunu tuttu.

Ada macerası

Daha sonraları, "Türkiye gibi oyunculara serbestlik verilen, sevdiğim bir futbol anlayışı var" diye anlatacağı Premier Lig'e adım atan Ghezzal, Leicester kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Henüz üçüncü maçında Liverpool filelerini sarsan yıldız, Claude Puel'in sezon boyunca kullandığı 4-4-2, 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilimlerinin birçok farklı noktasında denenmiş ancak istenen randımanı sağlayamamıştı.

Ligde çıktığı maçlarda tabelaya dokunamayan Cezayirli yıldız, gün geçtikçe kadrodaki rolünü kaybetmeye başladı. Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda, alt lig takımlarına attığı birer golle sezonu noktalayan Ghezzal, İngiliz ekibinin yeni sezon planlamalarında yer almadı ve kiralanmasına karar verildi.

Fiorentina'da merhem olmadı, milli formayı kaybetti

2019-2020 sezonunun başında, İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Fiorentina'ya kiralanan Ghezzal, hem bu ligdeki taktiksel disipline bağımlı futbol anlayışını sevmeyecek, hem de umulan katkıyı sağlayamayacaktı. Ligde tek golünü Lecce'ye atan, mor-beyazlılar adına tek asistini de Cittadella ile oynanan kupa maçında yapan Ghezzal, pandemi arasının ardından da süre almış ancak fark yaratamamıştı.

Milli takımda beklentileri karşılayamadı

16 kez milli formayı terleten Ghezzal, bu maçlarda 1 kez de gol sevinci yaşamıştı. 2017 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan, 2018 Dünya Kupası elemelerinde süre bulan Cezayirli yıldız, bu dönemde yaşadığı form düşüklüğüyle milli takım aday kadrolarının dışında kalmaya başladı. Ghezzal, milli formayı son olarak Benin karşısında giymiş, sahada kaldığı 45 dakikada skora etki edemeyerek mağlubiyetin önüne geçememişti.

Tecrübeli futbolcu, Lyon'da geçen yılların ardından, Bruno Genesio yönetiminde sergilediği performansın altında kaldı. Monaco, Leicester ve Fiorentina'da, kendisi adına beklentilerin uzağında geçen üç sezon içerisinde milli takımdaki yerini de kaybeden Ghezzal, kariyerinde yeni bir durak arıyordu. O durak, Süper Lig oldu...(Trtspor)