Önce Şampiyonlar Ligi, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, ligde de puan kayıplarına farklı Konyaspor mağlubiyetini ekledi. Siyah-beyazlılar, savunma hatalarıyla dikkat çekerken Vida, Welinton, N'Sakala gibi isimler sınıfta kaldı. 3.4 milyon Euro maaş ve 400 bin Euro bonus ile ligin en pahalı savunmacısı olan Vida, Konyaspor karşısında bir penaltı yaptırdı, bir de golle sonuçlanan hata yaptı. PAOK maçında da Welinton penaltıya sebebiyet vermiş, N'Sakala da çok sayıda hatasıyla tehlikeli ataklara neden olmuştu.

SAVUNMA İZLİYOR, RAKİP ATIYOR

Beşiktaş savunması bu sezon 5 resmi maçta kalesinde 10 gol görürken, oyuncuların hamlelerde gecikmeleri dikkat çekti. Konya karşılaşmasında sınıfta kalan Welinton ve Vida, ligdeki tüm oyuncular içerisinde rakipten top çalma ve atak kesme değerlerinde ilk 50 içerisinde yer alamadı. N'Sakala ise ancak 47. sırada kendine yer buldu. (Sabah)