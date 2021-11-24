Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Ajax'ı konuk eden Beşiktaş , 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ajax ile Avrupa kupalarında 6. kez karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar, rakibine 6. defa yenildi. İlk olarak 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. İkinci tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, evindeki karşılaşmada ise rakibine 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekibin Hollanda ekiplerine karşı şanssızlığı da sürdü.

Bu ülke temsilcilerinden sadece Feyenoord'a 2 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10. maçta yedinci yenilgisini yaşadı.

"Kara Kartallar", Hollanda ekipleriyle oynadığı bir maçı ise berabere tamamladı. (AA)







