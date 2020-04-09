Derleyen: Kaan Karahan

2009 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş, Karşıyaka forması giyen Rıdvan Şimşek'i transfer etmek için çalışmalarına başlamış ve 1 milyon 250 bin TL karşılığında umut vaat eden yeteneği kadrosuna katmayı başarmıştı. Transferin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun aylık resmi yayın organı Tam Saha dergisinin ekim sayısında yer alan röportajında, ''Her genç oyuncunun hayalini kurduğu takımlardan birine geldin ve Fenerbahçe maçında sonradan da olsa sahaya çıktın. O an neler hissettin? Büyük takım oyuncusu olmak nasıl bir şey'' şeklindeki soruya cevap veren, ''Çok değişik bir duygu. Televizyondan izlediğiniz, idol olarak gördüğünüz oyuncularla yan yana oynuyorsunuz, rakip oluyorsunuz. Fenerbahçe ile oynadığımız Süper Kupa maçının son 10 dakikasında oyuna girdim ve inanılmaz bir duygu yaşadım. Bu duygu heyecan mı, mutluluk mu, açıkçası tarifi çok zor. Beşiktaş taraftarının önünde oynamak da tarifi imkansız bir duygu. Ama onlara layık bir oyuncu olacağımı düşünüyorum ve bunu kanıtlamak için fırsat bekliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Rıdvan transferi için Karşıyaka'ya 1 milyon 250 bin TL bonservis ödemişti.

Rıdvan isminin nereden geldiğini cevaplayan ve Beşiktaş'ta oynamak için geldiğini vurgulayan Rıdvan, ''Sağ bek mevkinde oynamaya aday 5 oyuncu varsa, 5'inin de şansı yüzde 20'dir. Benim de diğer oyunculardan bir farkım yok. İyi olan oynar. Zaten iyi oynuyorsanız, hiçbir antrenör sizi yedek bırakmaz. İsmimi babam değil, Fenerbahçeli olan amcam koymuş. Sanırım benim de Rıdvan Dilmen gibi iyi bir futbolcu olmamı istiyordu'' diye görüş belirtmişti.

Ayağının kırılması sonrası işler yolunda gitmedi

Fakat Rıdvan, Beşiktaş'ta kalıcı olamadı. Sezona istediği gibi başlayamayan genç futbolcu, toplam 7 maçta forma giyerken, gol ya da asist kaydedemedi. Fakat Rıdvan, Beşiktaş'ta kalıcı olamadı. Sezona istediği gibi başlayamayan genç futbolcu, toplam 7 maçta forma giyerken, gol ya da asist kaydedemedi. Ligin son maçında ayağı kırılan, Rıdvan'ın işleri bir sonraki sezon ise istediği gibi hiç gitmedi.

Beşiktaş-Manisaspor maçında Rıdvan Şimşek'in ayağı kırılmış ve pozisyonu gören tüm Türkiye'nin ise yüreği burkulmuştu.

Sakatlık geçiren ve ligde 3, kupada 1 maça çıkabilen sağ kanat oyuncusu, A2 takımında ise 8 maçta görev aldı. 2010-2011 sezonuna bambaşka girmek isteyen Rıdvan, dönemin teknik patronu Bern Schuster'in verdiği kararla yıkıldı. Antalya kampı kadrosuna alınmayan genç sağ kanat oyuncusu Rıdvan Şimşek, büyük şok yaşadığını dile getirmişti. Schuster'in kadroda düşünmediği Rıdvan için ayrılık vakti gelmişti. Fakat bu ayrılığın geri dönüşü olmayacaktı. Sırasıyla Karabükspor, Elazığspor'a kiralanan genç oyuncunun 14 Kasım 2012'de sözleşmesi fesh edildi.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Rıdvan'ın yaşadığı ağır sakatlık ve şanssızlıklar nedeniyle Siyah Beyazlı formayla serüveni sadece 3 yıl sürdü.

'7 ay boyunca neler çektiğimi bir ben bilirim'

Beşiktaş'ın başarısı için mücadele verirken çok büyük bir sakatlık geçirdiğini ancak kendisine yeteri kadar sahip çıkılmadığını söyleyen Rıdvan, 'Beşiktaş forması ile çok iyi bir performans sergilerken sakatlandım. Sakatlığım çok büyüktü, futbol hayatım bile sona erebilirdi. Sakatlığım öncesi Beşiktaş'ın sağ kanadının yıllarca vazgeçilmeyecek oyuncusu olduğum söylenirken, sakatlık sonrası yüzüme bile bakılmadı. Sakatlığımın beşinci günü etrafımda kimseler kalmadı. Yöneticiler halimi hatırımı bile sormadı. Benimle ilgilenmediler ve konuşmadılar. 7 ay boyunca neler çektiğimi bir ben bilirim' ifadelerini kullanmıştı.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan ve Beşiktaş, Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve son olarak da Keçiörengücü takımlarının formasını terleten 29 yaşındaki Rıdvan Şimşek'in yeni adresi TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu, şu sıralar İstanbul ekibinde forma giyiyor.

'7' numarası Quaresma'da

Beşiktaş, 2010 yılında yılın en büyük transferlerinden birisine imza atmış ve Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmıştı. 25 bin taraftarın katıldığı imza töreninde kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalayan Quaresma'ya en önemli jest Rıdvan'dan gelmişti.

Rıdvan Şimşek de BJK İnönü Stadı'nda Portekiz'li yıldızla buluşmuş, 7 numaralı formasını Quaresma’ya vermişti.

2009-2010 sezonunun son maçında ayağı kırılan Rıdvan Şimşek de Quaresma'nın imza töreninde yer almıştı. Portekizli yıldızla buluşan Rıdvan, 7 numaralı formasını Quaresma’ya vermişti.









