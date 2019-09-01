Everton - Wolverhampton: 3 - 2

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Wolherhampton, deplasmanda Everton'a 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton sahasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'ı konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Everton, 5'inci dakikada Brezilyalı yıldızı Richarlison'un golüyle geçti. Wolverhampton'ın bu gole cevabı geçikmedi. 9'uncu dakikada Romain Saiss, attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Ev sahibi ekipte yeni transfer Alex Iwobi 12'nci dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı Everton'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekipte 75'inci dakikada Raul Jimenez skora bir kez daha denge getirdi: 2-2. Everton adına 80'inci dakikada yeniden sahneye çıkan Richarlison mücadelenin skorunu tayin etti: 3-2.

Bu sonuçla Wolverhampton'ın 4'üncü maçından da galibiyet çıkartmadı. Konuk ekipte Will Boly, 90+5'inci dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Öte yandan Everton forması giyen Cenk Tosun, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmada görev almadı.