Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting, sol bek Mendes'i PSG takımına gönderirken kanat oyuncusu Pablo Sarabia ile kiralık olarak anlaştı.

Portekiz ekibi transferin son gününde anlaşma sağlarken 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon PSG forması altında 36 resmi maçta 7 gol - 4 asist yapmıştı.

Nuno Mendes PSG'de

PSG’den yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Nuno Mendes’in 30 Haziran 2022’ye kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı da belirtildi. Portekiz Milli Futbol Takımı oyuncusu Nuno Mendes, geçen sezon Sporting Lizbon’da çıktığı 47 maçta 1 gol kaydetti ve 3 gol pası verdi. 19 yaşındaki Nuno Mendes, geçen sezon Sporting Lizbon ile lig şampiyonluğunu yaşamıştı.



