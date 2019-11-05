Beşiktaş’ın rakibi ligde kazanamadı

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Famalicao, 47. dakikada Toni Martinez’in golüyle 1-0 öne geçti. Braga, Wenderson Galeno ile 77. ve 78. dakikalarda art arda bulduğu iki golle skoru lehine çevirse de yakaladığı avantajı koruyamadı. Ligde 3. sırada bulunan Famalicao, 89. dakikada Anderson Silva’nın attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Braga, perşembe günü Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı ağırlayacak.