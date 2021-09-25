Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden olan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Borussia Park'ta oynanan ve Deniz Aytekin'in yönettiği mücadele, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Denis Zakaria'dan geldi. Borussia Dortmund'da Mahmoud Dahoud, 40. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Gladbach, 11. sıraya yerleşti. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Dortmund ise 12 puanla 4. sırada kaldı. Dortmund'da sakatlıkları nedeniyle Zagadou, Emre Can, Reyna, Brandt, Schmelzer, Morey, Reus ve Haaland, zorlu maçta forma giyemedi.







