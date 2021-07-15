Cezayirli yıldızı kadrosunda tutmak için yoğun mesai harcayan yönetim, tecrübeli kanat oyuncusu için ilk olarak kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ardından 6, son olarak da 4'e düşen Leicester City'le temaslarını sürdürüyor. Ödeme planı konusunda İngiliz ekibiyle görüşmelerine devam eden Beşiktaşlı idarecilerin, bu transferi de yakın zaman içinde bitirmesi planlanıyor. Katar ve Arap Yarımadası'ndan gelen 4 milyon Euro'luk maaşlı önerileri Kara Kartal'da devam etme planı sebebiyle geri çeviren başarılı futbolcu, Siyah-Beyazlılar'la 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı.