Devre arası transfer döneminde TFF tarafından belirlenen harcama limitleri nedeniyle hamle şansı kısıtlı olan Beşiktaş’ta forvet arayışı sürüyor. Şu anda gündemdeki isimlerden olan Aleksandar Prijovic ile ilgili önemli bir gelişme oldu.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş ile görüşen ve sözlü olarak anlaşan Sırp golcü, Suudi Arabistan’daki kulübü Al Ittihad ile sözleşme konusunu çözmeye çalışıyor. Suudi Arabistan’da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 29 yaşındaki forvet, kontratını feshetmek için çaba harcıyor.

Bir yandan da Beşiktaş’la olası bir transfer durumunu görüşen Prijovic’e ekonomik durumların net olarak anlatıldığı bildirildi. Bir bonservis bedeli ödenemeyeceği, yüksek maaş sunulamayacağı net olarak anlatıldı.

Avrupa’ya dönmek isteyen tecrübeli yıldız, Suudi Arabistan kulübüyle görüşerek sorununu kendi çözmeye çabalıyor. (Skorer)