Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle daha önce oynadığı 15 maçta 3 kez kazanırken galibiyet sevinçlerini deplasmanda yaşamış, İstanbul'da gülememişti. Siyah-Beyazlılar'ın içeride kazanamama serisi dün de devam etti. Sahasında 8. kez bir Portekiz ekibini konuk eden Kartal öne geçtiği maçı kazanamadı. Siyah-Beyazlılar böylelikle İstanbul'daki 8. maçında 4. beraberliğini aldı.