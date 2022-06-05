2021-2022 sezonunun son 8 haftasında göreve gelen teknik direktör Valerien Ismael, bir yandan kadroyu maçlara hazırlarken diğer taraftan da takımdaki eksikleri belirlemişti.

Fransız teknik adam, 3-4-3 sisteminde oynattığı Siyah-Beyazlılar'da orta sahaya Josef'in yanına bir transfer daha istemişti. Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 2020'de Liverpool'dan kiralandığı Porto'ya geçen sezon bonservisiyle transfer olan Marko Grujic'i listesine aldı.

34 maçın 21'inde oynadı

Valerien Ismael'in yardımcılarının da olumlu rapor verdiği 26 yaşındaki oyuncuyu Siyah-Beyazlılar kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor. 2016'da Kızılyıldız'dan Liverpool'a gelen Grujic, Ada ekibinde şans bulamayıp Cardiff, Hertha Berlin ve Porto'ya kiralanmıştı. Sırp oyuncu geçen sezon ise bonservisiyle Portekiz takımı Porto'nun yolunu tutmuştu. Ligde 34 haftanın 21'inde forma giyen ve bunların 11'inde de sonradan oyuna dahil olan Grujic için düğmeye basan yönetim, Aboubakar transferlerinde iyi ilişkiler kurduğu Porto'yu Sırp oyuncuyu kiralayabilmek için ikna etmeye çalışacak.



