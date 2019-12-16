Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde dün akşam Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibine 2- 0 kaybetti. Maç boyunca konuk ekip üzerinde büyük baskı oluşturmasına rağmen istediği golü bir türlü bulamayan Kara Kartal, oyunun ikinci yarısının sonuna doğru kalesinde gördüğü sayılara engel olamadı ve sahasından mağlup ayrıldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu sonuçla tam 8 maç sonra ligde yenilgi yaşadı. Ek olarak Kara Kartal’ın, 27 Ekim’deki Galatasaray derbisiyle başladığı 6 maçlık galibiyet serisi, dünkü sonuçla bitti. Beşiktaş, bu sonuçla ligde 27 puanda kaldı ve lider Sivasspor’la olan arasındaki fark, 15 haftanın sonunda dün akşam yaşanan kayıp sebebiyle 6’ya yükseldi. Beşiktaş, ligdeki sıradaki maçına 22 Aralık’ta Fenerbahçe deplasmanında çıkacak.

Derbiye tam kadro

Liderlik yarışında Sivasspor’u dün yaşadığı 3 puanlık kayıba rağmen takibini sürdüren Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesine, ilk yarıyı kapatan Dorukhan Toköz dışında tam kadro çıkacak. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı bulunan Victor Ruiz, derbiyle kadrodaki yerine geri dönecek. Dün akşamki Yeni Malatyaspor mücadelesine sarı kart ceza sınırında çıkan; Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Bu 2 futbolcu ve sınırda bulunan ancak dün süre alamayan bir diğer isim Necip Uysal da Fenerbahçe derbisinde görev yapabilecek.

Caner, kupada çekecek

Öte yandan dün çift sarıdan oyundan atılan Caner Erkin ise cezasını çarşamba günkü Erzincanspor maçında çekip ardından Fenerbahçe maçında görev yapabilecek.