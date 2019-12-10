Siyah-Beyazlılar’da bu sezon Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün sergilediği performanslar, Kara Kartal’ın yükselişindeki temel etkenler arasında yer alıyor. Önceki akşam oynanan Kasımpaşa maçında beraberliği getiren golü kaydeden Caner, bu sezonki 2. sayısına imza atarken, Gökhan da yaptığı 2 asistle 3 puanın mimarları arasında yer aldı. İki futbolcu, bu sezon 11 gole direkt etki ederken, Ricardo Quaresma’nın ayrılması sonrasında sol açık olarak görev yapan Caner Erkin, başarılı formuyla dikkat çekiyor.

Avcı’nın vazgeçilmezi

31 yaşındaki futbolcu, ligde geride kalan 14 haftanın 13’ünde forma giyerek Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden birisi olduğunu gösterdi. 2. haftadaki Göztepe maçında fileleri havalandıran ve bunun yanında ligde 6 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 14 haftada tam 8 gole direkt etki etti.

Kasımpaşa’ya 2 asist!

Caner Erkin’le birlikte Kartal’ın bir diğer tecrübeli ismi Gökhan Gönül de ortaya koyduğu futbolla alkış alıyor. Ligde 12 maçta forma giyen ve özellikle son haftalarda hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken 34 yaşındaki sağ bek, Kayserispor filelerini havalandırdıktan 1 hafta sonra Kasımpaşa karşısında yaptığı 2 asistle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Mücadelenin ilk yarısında Caner Erkin’e güzel bir orta yapan Gönül Gönül, ikinci yarıda da Umut Nayir’e çıkardığı gol pasıyla Beşiktaş’ın 2 gol bulmasında etkili oldu.