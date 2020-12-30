Beşiktaş'ın aynı zamanda maraton koşucusu da olan malzemecisi Erdal Erdem, bu kez sağlık çalışanlarına destek olmak için koştu.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden startı veren malzemeci Erdal, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Altunizade Acıbadem Hastanesi ve Koşuyolu Medipol Hastanelerine uğradı. Bu hastanelerde sağlık çalışanlarına çiçek veren Erdal Erdem, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Erdal Erdem koşu öncesi, "Bu zor dönemde hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden, bu uğurda şehit olan değerli sağlık çalışanlarımıza farkındalık ve onların ne kadar değerli bireyler olduklarını göstermek için böyle bir şey yapıyorum. Buradan onlara canı gönülden teşekkür ediyor ve minnetlerimi sunuyorum. 40 kilometre koşacağım. Onlara 40 değil, bin kilometre feda olsun" açıklamasında bulundu.

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ise Dr. Zakir Sakçı ise, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte nerdeyse her gün 5-10 sağlık çalışanımızı feda ediyoruz. Değerli sağlık çalışanlarına, bu uğurda can vermiş sağlık şehitlerimize ve onların mukaddes emanetleri yakınlarını anmak amacıyla böyle bir projede görev alan herkese başta Erdal Erdem olmak üzere teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci de atlatacağız. Güneşli güzel günler bizleri bekliyor. Sağlık çalışanları olarak böyle güzel hatırlanmak, insanların sevgisini hissetmek bize moral oluyor" diye konuştu.

Erdal Erdem, Haziran ayında siyah beyazlıların 'bırakmam seni' kampanyasına destek olmak için İstanbul'un semtlerinde 1903 km koşmuştu.