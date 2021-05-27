Siyah-Beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Cyle Larin, transfer piyasasına da damgasını vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon Euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak. İngiltere Premier Lig'den hâlâ birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek.

Sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor

Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu ihtimal dahilinde Siyah-Beyazlılar'ın Cyle Larin'den en az 20 milyon Euro'luk gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.



