Beşiktaş’ın Türkiye Kupası zaferi, spor basınında böyle yorumlandı:

Mehmet Demirkol (Fanatik): Unutulmaz bir zafer

Hatay’dan 6 gol yedikten sonra 15 maç 1’den fazla gol yemeyip, yarı finale çıktıktan sonra 11 maçta sadece 2 maç kazanabilen bir ekip için final oynamak bu dengede zordu. Ne baskı ne savunma yapabildiler. Bu dağınıklıkta, 3 maçtır yaşadığı stresten kurtulan Beşiktaş’ın çok avantajlı olduğu kesindi. Şampiyon bunu vasat ama rahat bir oyunla değerlendirdi. Bu sezon da duble... Unutulmaz bir zafer oldu.

Bilal Meşe (Milliyet): Başka kupa var mı!

Helal olsun Sergen Yalçın ve ekibine, sezonu iki kupayla kapattı, inanın başka kupa da olsa, onu da müzesine taşırdı. Elbette bir de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı var, onlar da şampiyon oldular, Devler Ligi biletini aldılar. Yani, üç kupalı Kartal’dan söz ediyoruz, işte başarı budur, herkes saygı duyacak, şapka çıkaracak. Sergen Yalçın bu sezonki başarılarıyla bir ilke imza attı, kariyerine iki kupa ekledi, tarihe geçti.

Cem Dizdar ( Fanatik): Takdir etmeyip ne yapılır?

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, dar ama verimli kullanılan kadrosuyla aynı statta üç gün arayla iki kupa birden kaldırdı. Takdir etmeyip de ne yapar insan? Bu darlıkta, bu bütçeyle, bu kadar problem ve küresel güçlük içinde Beşiktaş'ın yaptıkları futbolun bizim ülkede böyle de organize edilebileceğini göstermesi açısından da özel bir örnek oluşturdu.

Ali Ece (Fanatik): Sergen'in hakkı Sergen'e

Kimse benim gibi düşünmek zorunda da değil ama herkes düşünmek zorunda: Sezon başında Beşiktaş’ın ilk 5’e dahi giremeyeceğini iddia edip çifte kupa başarısını takdir edenlere sakın kızmayın, onlar objektif şekilde Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmek deyimindeki gibi Sergen’in hakkını Sergen’e teslim ediyorlar!