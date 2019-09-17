Süper Lig'de ilk 4 haftayı 4 puanla geçerek son 15 yılın en kötü başlangıcına imza atan Beşiktaş'ta kazan kaynamaya başladı. Yeni sistem sorunlarının yanı sıra, forvetsizlik ve milyon Euro'luk futbolcuların kötü performansına da çözüm bulmaya çalışan teknik heyet, önündeki 11 günlük süreci kritik dönemeç olarak görüyor. Bu döneme perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile oynanacak maçla başlayacak olan Kartal, 23 Eylül'de Başakşehir ile sahasında karşılaşacak. 29 Eylül'de ise Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir sınava çıkılacak.

YÖNETİM CİDDİ KARARLAR ALABİLİR

Bu önemli maratonda yeniden ayağa kalkmanın planları içinde olan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularından kafalarını toparlamalarını ve kendilerini affettirmek için 3 maçı da kazanmalarını istedi. Bu arada zorlu fikstürden çıkacak sonuçları bekleyen yönetimin de olumsuz bir tablo halinde takımla ilgili ciddi kararlar alacağı belirtildi.

(Sabah)