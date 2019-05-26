Beşiktaş'ın konuğu TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinde Beşiktaş, ilk maçta 102-76 mağlup olduğu TOFAŞ’ı evinde konuk edecek.

26 Mayıs 2019, Pazar 05:59
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Beşiktaş'ın konuğu TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş yarı final iddiasını sürdürmek için bugün TOFAŞ ile karşılaşacak.

Siyah-Beyazlılar Bursa’da rakibine 102-76 mağlup olmuştu.

Kartal kazanırsa serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü Bursa’da oynanacak.

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