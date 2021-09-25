Beşiktaş , Altay karşısında sadece 3 puan değil, aynı zamanda Pjanic, Atiba, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup'u da kaybetti. 4 futbolcu da sakatlar kervanına katılırken artık Siyah-Beyazlılar salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda devi Ajax ile oynayacağı karşılaşmada 11 çıkarmakta zorlanmaya başladı.

Bunun üzerine Beşiktaşlı futbolseverler sosyal medyada faturayı kondisyoner Stefano Marrone'ye kesti. Bir kesim Siyah-Beyazlı taraftar, Marrone'nin bu sakatlıklardan sorumlu olduğunu söylerken, İtalyan kondisyonerden cevap gecikmedi.

3 yıldır aynı idman metodlarını kullandıklarını belirten Marrone, "3 yıldır bu metodlarla hiç bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatlıkların yarısı darbe. Ne kadar fazla maça çıkarsan, o kadar fazla darbe alırsın. Adele sakatlıkları da zeminlerden, yoğun fikstüre dayalı yorgunluklardan olur. Şanssızlık" dedi.

Bir taraftarın, 'Marrone gereğinden fazla kondisyon yükledi' yorumuna da yanıt veren İtalyan futbol adamı, "Milli oyuncularımız bizimle idman yapmadı ve bu nedenle onlara yükleme yapmadık. Ama buna rağmen yine adale sakatlıkları oldu. Tabii ki çok ciddi bir konu. Sorunları halletmek için inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Marrone kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamaları sildi.