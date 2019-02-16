Siyah-Beyazlılar’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, dün akşamki Yeni Malatyaspor mücadelesinde ortaya koyduğu etkili futbolla yine alkış topladı. Yeni Malatya karşısında 90 dakika sahada kalan 36 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada Gökhan Gönül’ün pasını iyi değerlendirip ev sahibi ekibin filelerini havalandırmayı başardı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan deneyimli oyuncu, bu sezonki ikinci golüne imza attı.

8 galibiyet 2 beraberlik

2 hafta önce Antalyaspor’la oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşayan Atiba, ilginç bir istatistik de tutturdu. Beşiktaş’ta bu sezon 6. yılını geçiren Atiba, Siyah-Beyazlılar’da ligde 10. golünü kaydetti. Kara Kartal, Atiba’nın gol attığı karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.