Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncularının yokluğunda ilk 11’i kurmakta zorlandı. Siyah-beyazlılarda, 3 forvet oyuncusu Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yokluğunda Gökhan Töre forvette oynadı. Erzurumspor deplasmanında Cenk'i, Sivasspor karşılaşmasında ise Larin ve Aboubakar'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvette Gökhan Töre'yi görevlendirdi. Sakatlığını atlatmasının ardından son 5 maçtır oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında takımının gol umudu oldu.

GÖKHAN TÖRE 2'NCİ KEZ İLK 11'DE

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreler takımdan ayrı kalan Gökhan Töre, ikinci kez ilk 11'de görev aldı. Sezon başında eski takımına tekrardan katılan tecrübeli kanat oyuncusu, ligde 2'nci kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile iç sahada oynanan mücadeleye 11'de başlayan Töre, 2'nci kez ilk 11'de görev almış oldu.



