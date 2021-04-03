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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu açıklandı! 6 yıldız yok

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Ghezzal, Mensah ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu açıklandı! 6 yıldız yok

Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, milli ara dönüşünde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda sakatlık ve covid olan futbolcular kadroda yer almadı. 6 yıldızdan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadro şu şekilde oluştu.

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

DEFANS: Valentin Rosier, Fransisco Montero, NSakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı

ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip, Ljajic

FORVET: N'Koudou, Cyle Larin, Gökhan Töre

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