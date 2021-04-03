Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, milli ara dönüşünde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda sakatlık ve covid olan futbolcular kadroda yer almadı. 6 yıldızdan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadro şu şekilde oluştu.

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

DEFANS: Valentin Rosier, Fransisco Montero, NSakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı

ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip, Ljajic

FORVET: N'Koudou, Cyle Larin, Gökhan Töre