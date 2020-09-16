Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde İspanyol kulübünün istediği 4 milyon Euro'yu 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ayırabilen siyahbeyazlıların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda ise farklı alternatifler masaya yatırıldı. Sabah'ın haberine göre; Kalinic'e 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerildi. Hırvat yıldızın menajeri ise bonservisi bedavaya alabileceklerini belirtirken 1 milyon Euro'yu imza parası olarak talep etti.

500 KALİNİC'E, 500 MADRID'E

Bu gelişmeler sonrası beklemeye geçen Beşiktaş, sürecin uzaması üzerine Kalinic cephesine "500 bin Euro Atletico Madrid'e 500 bin Euro da size verelim. Transferi hızlı bir şekilde çözelim" teklifi iletti. Belirlenen bütçenin üzerine çıkmayacak olan Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid ve Kalinic denklemindeki bekleyişini sürdürüyor. En geç gelecek hafta başına kadar sorunun çözülmemesi halinde alternatif olarak bekleyen isimlerden biri kadroya dahil edilecek