Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmasının ardından Siyah-Beyazlılar’da forvet transferi için çalışmalar başlamıştı. Bu doğrultuda; Balotelli, Mandzukic, Ze Luis, Cisse ve Niasse gibi isimleri gündemine almasına rağmen temaslardan istediği sonuçlarla ayrılamayan Kara Kartal, son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaştı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün menaceriyle yapılan yoğun pazarlıkların ardından garanti para artı bonuslarla olmak üzere yıldız ismi 2.5 milyon Euro’ya ikna eden yönetim, oyuncunun kulübü Atletico Madrid’in aradan çekilmesini bekliyor.

Tek şartla 2.5 milyon Euro

Kalinic’e 2.5 milyon Euro’yu ancak İspanyol kulübüyle bağlarını koparması halinde vermeyi kabul eden yönetim, geçtiğimiz perşembe günü oyuncudan menaceri aracılığıyla, “Bana 1 hafta süre verin” mesajını almıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da kadrosunda görmek için oldukça istekli olduğu başarılı golcüye istediği süreyi veren Siyah-Beyazlılar, La Liga ekibiyle idmanlara da çıkmayan futbolcunun boşa çıkmasını planlıyor. Kara Kartal’a bu konuda güvence veren Kalinic’in, menaceri aracılığıyla Atletico’yla yaptığı pazarlıklarda son aşamada olduğu bildirildi. Deneyimli ismin, talep ettiği süre içerisinde kulübüyle yollarını ayırıp ardından İstanbul’a gelerek Kartal olacağı düşünülüyor.







