Beşiktaş ’ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Siyah-Beyazlı kariyerine harika başladı. İstanbulspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarına ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Giresunspor mücadelesinde de formayı kaptı. 15. dakikada Yeşil-Beyazlılar’ın kalesinin önünde yaşanan karambolde yerde kalan Tayyip Talha, son anda topa dokunmayı başardı ve ağları sarstı. VAR odası ile iletişim halinde olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi.

Tayyip Talha’nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst’a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak Weghorst penaltı atışından yararlanamadı, kaleci Onurcan topu çıkarmasını bildi.

Uzak direğe vurdu...

Maçın 34. dakikasında Tayyip Talha bir kez daha sahneye çıktı. Yine ceza alanında yaşanan karambol sonrasında sakatlanan Roman Saiss’ın yerine oyuna giren EmrecanUzunhan topu indirdi, Tayyip Talha şık bir röveşata ile uzak direğe doğru vurdu ve top kaleci Onurcan’ın bakışları arasında ağlarla buluştu.

15’teki golü sayılmayan başarılı stoper 34’te bu kez Beşiktaş’ı öne geçirdi. Karşılaşma bu golle sona erdi ve Tayyip Talha, Beşiktaş’a zaferi getiren isim olarak gecenin kahramanı oldu.









'Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum'

Tayyip Talha Sanuç, maçın ardından, "Beşiktaş’ta elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tek odaklandığım şey bu takımda şampiyonluk yaşamak. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bahane değil ama zemin futbol için hiç elverişli değildi. Bu tarz maçlarda galibiyet almak çok önemli oluyor. Takım arkadaşlarımla çok iyi mücadele ettik. Çok mutluyum." dedi.

Dejavu yaşadı!

Tayyip Talha böylesine bir durumu ilk kez de yaşamadı. Beşiktaş’a transferin son gününde imza atan genç oyuncu sezona Adana Demirspor’da başlamıştı. Mavi Şimşekler’in 5. haftada Hatayspor’la oynadığı karşılaşmada da Tayyip Talha, takımı 1-0 gerideyken 90+4’te ağları havalandırmış ancak VAR kontrolü sonrasında takım arkadaşı Samet Akaydın’ın elle oynaması gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

Başarılı savunmacı bu kez de 90+9’da bir kez daha fileleri havalandırmış ve bu kez gol geçerli sayılmıştı.





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