Spor Toto Süper Lig ’de dün akşam Beşiktaş ’ın Kayserispor’a konuk olduğu mücadeleye damgasını vuran oyuncu, Kevin N’Koudou oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinden başlayan Fransız kanat oyuncusu, 71’de Cyle Larin’in yerine oyuna dahil oldu. 75’te gelişen Beşiktaş atağında Atiba, orta sahadan savunmanın arkasına uzun bir pas attı. Uğur Demirok’un yetersiz müdahalesi sonrasında topla buluşan N’Koudou topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi. Bu golden 1 dakika sonra tecrübeli futbolcu, bu kez sol kanatta topla buluştu ve hızla ceza sahasına yöneldi. Uğur Demirok’un ceza sahasında müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Topun başına geçen N’koudou, skoru 3-1 yaptı. Siyah-Beyazlı formayla bu maç öncesindeki son lig golünü 11 Eylül 2021’de atan N’Koudou, tam 9 ay sonra rakip fileleri sarsıp takımına zaferi getirdi.

‘ Fenerbahçe maçına motive olacağım’

Kayseri karşısında şov yaptığı mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan N’Koudou, “Sezon bitiyor, son 3 maçımız kaldı. Geriden inanılmaz geldik, çok iyi reaksiyon gösterdik ve maçı çevirdik. Her zaman yapmamız gereken şeyi yaptık. Hocamız en iyi 11’i kurar. Bu hocamızın kararı. Zor bir sakatlıktan dönmek kolay değildi. İlk 11’de de yedekte de olsam hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışacağım. Bu sezon sakatlıklar yüzünden iyi bir sezon geçiremedim. Sakatlıktan döndüm, çok şükür” ifadelerini kullandı. Ligde sıradaki maçları Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan N’Koudou, “Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11’de ya da kenarda da olsam, Beşiktaş için elimden geleni yaparım” dedi.