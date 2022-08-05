Kayserispor maçı için kampa giren Beşiktaş 'ta kamp kadrosunun kulüp tarafından açıklanmaması merak uyandırdı. Normalde kamp kadrolarını antrenman bitimi açıklayan iletişim departmanı bu kez hiçbir şey yayınlamadı.

Valerien İsmael böyle istedi

Kamp kadrosunun açıklanmamasının arkasında ise teknik direktör Valerien İsmael'in olduğu ortaya çıktı. Fransız hocanın, yetkililerden bundan sonra kadronun yayınlanmamasını istediği öğrenildi. İsmael gerekçe olarak ise "Rakip neden bizim kadromuzu öğrensin ki" dediği belirtildi. Yarınki maçta kesin olarak olmayan isimler ise sakatlıkları bulunan Atiba, Josef ve Welinton.

Yeni transfer Saiss’in yarın oynanacak Kayserispor maçında 11'de başlayacağı, yanında da büyük ihtimalle Emrecan Uzunhan'ın olacağı öğrenildi. (Ajansspor)