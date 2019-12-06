Süper Lig’de 13. haftayı 4-1’lik Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, son beş karşılaşmasını da kayıpsız geçerek taraftarını coşturdu. Sezona iyi başlayamasa da kulüpte yönetimin değişmesi sonrasında mali krizin bitmesinin ardından çıkışa geçen Kara Kartal, son yedi lig mücadelesinde de yenilmedi. Bu periyotta altı galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar üst üste altıncı galibiyetini almayı hedefliyor. Ligdeki çıkışlarını sürdürmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da bu konuda oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Asıl hedef ise iki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi...

İki maç çok önemli

Zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Sezon başında çok sıkıntı çektik. Artık emeklerimizin meyvelerini toplama zamanı. Şampiyonluk yolunda taraftarlarla birlikte oluşturduğumuz sinerji bizim en büyük yardımcımız olacak. Hepiniz tecrübeli ve şu anki durumumuzun değerini bilecek futbolcularsınız” dedi. Süper Lig’de Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile yapacakları mücadelelerin çok büyük önem taşıdığını belirten Avcı, “Eğer iki maçımızı da kazanırsak Kadıköy’de Fenerbahçe ile yapacağımız maça lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Şu anda bütün her şey bizim lehimize. Bu havayı kaybetmemeliyiz” diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi