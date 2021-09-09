Beşiktaş'ın kaç yabancısı var? 14. yabancı kim olacak? Hasic, Lens, Ljajic, Douglas...
Süper Lig takımlarının 2021-22 sezonu kadrolarında 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. İlk 11'de ise 8 yabancı oyuncu görev yapabilecek. Kadrosuna önemli oyuncular katan Beşiktaş'ta yabancı oyuncu limiti aşıldı. Son güne kadar başka takımlara gitme durumu alan Lens, Ljajic ve Douglas ne transfer oldu ne de fesih işlemini kabul etti. Sakatlığı geçen Hasic ile birlikte Sergen Yalçın'ın 14. yabancı oyuncu tercihi merak ediliyor...
Geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek kadrosuna önemli yabancılar kattı. Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar böylece yabancı oyuncu limitini aştı.
Son güne kadar başka takımlara gitme durumu alan Lens, Ljajic ve Douglas ne transfer oldu ne de fesih işlemini kabul etti. Takımdan ayrılan sadece Boyd oldu. Sakatlığı geçen Hasic ile birlikte Sergen Yalçın'ın 14. yabancı oyuncu tercihi merak ediliyor.
Beşiktaş'ın 13 tane yabancısının TFF listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer oyuncunun ise sakatlığı Ekim başında sona ermesi beklenen Ajdin Hasic olabilir.
İşte Beşiktaş'ın yabancıları
Michy Batshuayi
Rachid Ghezzal
Nkoudou
Cyle Larin
Alex Teixeira
Atiba
Miralem Pjanic
Josef de Souza
Rosier
Fabrice N'Sakala
Welinton
Montero
Vida
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Ajdin Hasic
Jeremain Lens
Douglas
Geçen sezon da kadroda düşünülmeyen Douglas ve Lens'in listeye girme şansı yok. Ljajic ise geçtiğimiz sezon çifte kupa kazanan takımda zaman zaman süre almıştı. Fakat teknik direktör Sergen Yalçın katıldığı programlarda yıldız oyuncuyu kazanmak için çok uğraştıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtmişti. Muhtemelen 14. yabancı tercihi genç oyuncu Hasic'ten yana olacak.