Geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek kadrosuna önemli yabancılar kattı. Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar böylece yabancı oyuncu limitini aştı.

Son güne kadar başka takımlara gitme durumu alan Lens, Ljajic ve Douglas ne transfer oldu ne de fesih işlemini kabul etti. Takımdan ayrılan sadece Boyd oldu. Sakatlığı geçen Hasic ile birlikte Sergen Yalçın'ın 14. yabancı oyuncu tercihi merak ediliyor.

Beşiktaş'ın 13 tane yabancısının TFF listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer oyuncunun ise sakatlığı Ekim başında sona ermesi beklenen Ajdin Hasic olabilir.

İşte Beşiktaş'ın yabancıları

Michy Batshuayi

Rachid Ghezzal

Nkoudou

Cyle Larin

Alex Teixeira

Atiba

Miralem Pjanic

Josef de Souza

Rosier

Fabrice N'Sakala

Welinton

Montero

Vida

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Ajdin Hasic

Adem Ljajic

Jeremain Lens

Douglas





Geçen sezon da kadroda düşünülmeyen Douglas ve Lens'in listeye girme şansı yok. Ljajic ise geçtiğimiz sezon çifte kupa kazanan takımda zaman zaman süre almıştı. Fakat teknik direktör Sergen Yalçın katıldığı programlarda yıldız oyuncuyu kazanmak için çok uğraştıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtmişti. Muhtemelen 14. yabancı tercihi genç oyuncu Hasic'ten yana olacak.







